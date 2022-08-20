一名女子跛腳到醫院看診，向醫師哭訴下面又腫又痛，性行為時更是痛到快升天，醫師內診發現，女子左側陰唇長出拇指大的「巴氏腺膿瘍」，一戳噴出30c.c.的膿汁，不料3周後女子又來診間報到，這次換另一邊長，但她自述不穿緊身褲、私密處也不悶熱，細問之下才發現性行為時男友喜歡用嘴釀禍。

振興醫院婦產部醫師李偉浩在節目《醫師好辣》分享曾收治的個案，指女子就醫時一直說下面痛，內診發現她的陰唇邊鼓起一顆拇指大小的腫塊，判斷是巴氏腺膿瘍，一碰就有膿液流出，必須戳洞把膿擠出來，過程非常痛，「我拿刀片一戳直接噴出來，大概有20～30c.c.真的很多。」

李偉浩說，膿擠出後女子馬上不痛了，開立口服抗生素就返家，沒想到3個禮拜後她又來診間，這次是長在另一側，讓李很疑惑，詢問女子常穿緊身褲嗎？還是有長時間流汗悶住、清潔不乾淨，她全都否認，表示自己都穿得很寬鬆，一直待在冷氣房，不過下秒突然懷疑問道「會不會跟男友有關？」

李偉浩表示，女子這才害羞地說性行為時，男友都會用嘴巴服務她，雖然目前醫學上沒有特別註明口交與巴氏腺膿瘍有直接關係，不過口腔內有許多細菌可能造成感染，所以李偉浩建議她減少這類舉動，結果女子照做後一周見效，私密處不再痛了。

李偉浩解釋，巴氏腺囊腫是常見的良性囊腫，位於會陰部的巴氏腺平時會分泌腺體，有潤滑液的效果，避免性行為時過度乾燥受傷，因為有孔洞所以可能會阻塞，黏液無法分泌，造成細菌滋生引起發炎，導致腫大、潰瘍，像痘痘一樣。