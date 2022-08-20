桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬20日到八德區參加社區活動，鄭運鵬再度自比為「遮雨棚」，直呼市政裡有鄭運鵬就像是操場上有遮雨棚。談及是否支持推動《數位中介服務法》，鄭運鵬回應，若大家對言論自由限制疑慮大，尊重行政院的決定。

鄭運鵬表示，《數位中介服務法》的產生是因為過去2、3年內有很多國際重大的事件，包含韓國N號房到台灣的深度偽造等，受害者包含各行各業。台灣不可能在網路世界上即時處理所有的受害案件，所以它有1套機制，不過現在出現許多主張對措施有所疑慮，在立法院裡我們擅長、每天的工作就是要折衷各方面的看法做考量，若大家現在對言論自由限制疑慮比較大，我尊重行政院的決定。

「絕不會影響言論自由，但也要保障在網路上受到霸凌的受害者！」鄭運鵬強調，這點是政府必須做到的，倘若大家在法案上如果有更高明、更有效、更公平的意見，大家要把意見都表達出來，相信行政院、立法院黨團都很願意採納大家的看法，才能及時照顧受害者。

另談及昨副總統陳建仁現身活動相當成功，平常和陳建仁的交情。鄭運鵬說，我在第6屆擔任立委的時，副總統當時是國科會的主委，那時候曾經質詢過他，後來我回想到這件事情，現在他高為副總統，還好我質詢的時候都滿有禮貌的。陳建仁是個很溫暖的長者，所以大家很喜歡叫他聖騎士，不只是他的人格特質，也是他在天主教的系統裡面的關係。

鄭運鵬表示，昨天很高興在我提名1個禮拜內，陳建仁就以小英之友會榮譽總會長的身分來到桃園幫我們加油打氣，相信小英之友會的幹部們不僅感到很窩心，也會感覺的到陳建仁和蔡英文總統對於桃園的選舉的高度關注，最後90幾天相信我們會迎接最後的勝利。

鄭運鵬今到鄭文燦的故鄉八德，他說，鄭文燦任內2800多個日子裡，看得出市民天天快樂，認為不需要為了選舉把氣氛搞得很肅殺。活動場地上方就是天幕，大家一般叫做遮雨棚，遮雨棚跟我鄭運鵬的名字很像，「市政裡有鄭運鵬就像是操場裡面有遮雨棚」，天幕的建置中央也有計畫補助，以後鄭文燦到中央也會繼續照顧桃園，過去是鄭文燦打給我，現在換成我打給鄭文燦，也算是順利交接，一樣都是鄭市長，一樣會為桃園好。