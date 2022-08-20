金門東半島榮湖有2隻水獺和1尊風獅爺同框亮相，4公尺高的水面裝置藝術作品搖曳瀲灩水波，光影粼粼的療癒、舒心畫面，讓湖畔偶然相遇和慕名來訪的遊客，徜徉其中流連忘返。

推出這項沈浸式情境設計的金沙鎮公所說明，此次以「尋風.獺浪 .汶浦水岸」為主題的裝置藝術展演，在榮湖虎嘯橋東側預計展出4公尺高的大水獺和1公尺高的小水獺各2隻，搭配1尊立面達4公尺高的風獅爺同檯演出，為年度觀光大戲「2022年金沙鎮高粱.老街.風獅爺文化季」揭開熱鬧序幕。展期為9月3日至11月30日，目前仍在測階段，請鄉親和遊客拭目以待。

吳有家鎮長指出，這項大型水上戶外裝置藝術融入白天及夜間光景變化，結合燈光呈現於「金門新十景」之一的汶浦水岸，整個設計理念是運用在地文化素材，打造東半島亮麗特色景點，也期待藉以提倡保育水獺的概念，關注在人為干擾和環境變遷下，對水獺帶來棲地破壞和「路殺」生存問題，共同為提供大自然朋友1個安全的生活環境而努力。

風獅爺是金門的「聚落守護神」，也是特有的人文和信仰圖騰，目前島上現存百餘尊古老作品，其中又以金沙鎮63尊最多，近年在鎮公所用心規畫下，系列風獅爺主題觀光活動，成功打造「風獅爺故鄉」的亮麗形象，在全球品牌管理協會主辦的2022台灣城鎮品牌獎一舉拿下「形象設計經營獎」的特別獎。

另金門是台灣地區「唯一」有珍稀保育類野生動物歐亞水獺分布的地方，數量僅約100至200隻左右。縣府連年配合農委會辦理保育措施，金沙鎮后水頭社區及官澳社區積極參與水獺排遺監測、移除棄置網具、垃圾和蒐集水獺活動資訊外，協力改善水獺棲息環境，成果十分可觀。