台灣擁有許多美麗奇幻的山景，一名網友近日去爬山巧遇「超天然大猩猩」，只見樹林間的一塊巨大石頭，竟與大猩猩的側面神韻雷同，吸引1.5萬人狂讚，不少網友大呼大自然的鬼斧神工太厲害了，這個真的超像，應該要頒給原PO觀察員獎。

一名陳姓網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上發文分享，爬山遇到「山裡的大猩猩」。只見鬱鬱蔥蔥的樹林之間，一顆碩大無比的石頭上，有著明顯的深淺差異，乍看之下竟與大猩猩的神韻十分相像，眼睛、鼻子、嘴巴和耳朵都清晰可見。

鬼斧神工的照片吸引了1.5萬人朝聖，不少網友看呆直呼厲害。、「這才是真正的觀察員，來人啊！頒獎狀」、「我看你山觀很正」、「年度振興路觀得獎人」、「大家快來看黑猩猩」、「好扯！太像了」、「旁邊有沒有哥吉拉」、「久違的優質貼文」。

另有不少網友留言求問大猩猩的地點，對此，原PO也更新貼文表示，這個超天然的大猩猩是在「汐止新山夢湖登山步道」看到的。