詐騙集團協助民眾辦理護照，甚至從接送到機場，送上飛機都有一條龍服務。(翻攝照片)

柬埔寨詐騙案持續延燒，桃園警分局日前接獲民眾報案，指小孩被騙去柬埔寨，目前遭到控制。警方受理後，發現51歲陳姓女子等4人組成「送機小組」，以高薪、包機票等誘騙國內民眾出國，甚至提供辦簽證到送上機一條龍服務，警方19日逮捕4人到案。檢方訊後認陳女涉嫌重大聲押。

桃園警察分局埔子派出所8月中接獲被害人父母報案，表示小孩遭誘騙至柬埔寨工作，目前在泰國，行動遭控制。警方受理後，發現陳女等4人組成「送機小組」，接獲指令後，協助受騙民眾辦理護照、簽證，購買機票，一路接送到桃園機場出境大廳，堪稱一條龍服務。

陳女曾從事旅行業，對於相關業務熟捻，因此被詐騙集團吸收。她找來熟識的張姓計程車司機、曾在旅行社工作的邵姓兄弟協助。她協助被害民眾後，再由張男接送到桃園機場。邵姓兄弟則一路協助登記、掛行李，送到出境大廳才離開。

桃園警分局獲報後，成立專案小組，並與航空警察局刑警大隊偵三隊合作，經布建監控蒐證完成，報請桃園地檢署日股檢察官塗又臻指揮偵辦，於19日持檢察官核發之拘票，分頭將陳女等4名「送機小組」成員全部查緝到案，起獲相關事證，依法移請桃園地方檢察署偵辦。

桃園地檢署表示，經檢察官19日漏夜訊問後，認為陳女涉犯刑法第297條意圖營利詐騙使人出國罪嫌重大，且有串、滅證之虞，諭知聲請羈押。另1位張男雖涉有上開罪嫌，但無羈押之必要，經審酌其涉案情節輕微，諭知限制住居。另2位邵男則無強制處分之必要，諭知請回。

檢方表示，為保障國人生命身體自由安全，針對此類案件，將從嚴從速偵辦。警方呼籲，切勿輕信海外工作機會，詐騙集團常利用「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」、「包吃」、「包住」、「包機票」為幌子，引誘民眾前往，一旦不幸搭上人口販運的班機，就是一場地獄之旅。