NCC日前公布《數位中介服務法》草案引爆民怨，傳出行政院長蘇貞昌緊急出手踩煞車，原定在月底舉行的公聽會因此暫緩，但其實還是有民眾不太清楚此法內容。國民黨立委林奕華批評，民進黨此舉是讓網路言論自由管制淪為對付異己的工具，「若是有心把數位中介服務法當成政治工具，那真正該下架的是民進黨和打著獨立機關卻根本不獨立的NCC！」

林奕華昨（19）日在臉書表示，《數位中介服務法》草案目前正在公聽會階段，預計將來要納管Dcard、YouTube、FB等大型社群媒體，至少要盡17項義務，用戶超過230萬的業者更要盡21項義務，且若數位中介服務法通過，假訊息相關言論恐被強制下架或最高被罰500萬元，但問題是「假訊息相關言論」是由誰認定。

林奕華質疑，若立場與政府不同，是否可能因批評政府或挑戰政策就被認定為假訊息，進一步被刪除貼文？她舉例指出，包括網紅Bump從國外救人回來但外交部毫無作為、疫苗採購黑幕重重、新竹市前市長林智堅論文抄襲案、黑心快篩篩不出來及夏日全台用電不足等議題在內，是否可能因為在網路上討論而被下架，甚至被罰500萬？

「呼籲民進黨別讓網路言論自由管制淪為對付異己的工具！」林奕華說，若是有心把數位中介服務法當成政治工具，那真正該下架的是民進黨和打著獨立機關卻根本不獨立的NCC！

針對民怨反彈，民進黨昨日在臉書進行澄清，稱《數位中介服務法》原是為避免「私密影像」、「造謠假訊息」等違法內容在數位平台擴散，且目前仍在公聽階段尚未送進立法院，持續進行研議、收集意見中，行政院已請相關部會持續溝通，並強調「NCC沒有強推《數位中介服務法》」。