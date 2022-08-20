今天在大聯盟場上洋基以0：4慘遭藍鳥完封，全場僅繳出4支安打，狀況還是相當低迷，此戰他們派出泰隆(Jameson Taillon)先發投球，他主投5局失3分含1發全壘打，最後吞下敗投，自責分率來到4字頭，藍鳥王牌高斯曼(Kevin Gausman)則繳出好表現，7局無失分完美壓制洋基打線，取得本季第9勝，自責分率降到2字頭。

洋基、藍鳥美東對決繼續上演，藍鳥派王牌高斯曼迎敵，看來面對近況低迷的洋基綽綽有餘，雖然首局保送「法官」賈吉(Aaron Judge)，再被唐納森(Josh Donaldson)敲安攻佔得點圈，但成功解決下一棒貝寧坦迪(Andrew Benintendi)。2局高斯曼連飆3K上演三上三下，3局外野手小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)取得球隊首分。

Teoscar Hernandez adds to the Jays' lead with a two-run bomb. 💣



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4局T.賀南德茲(Teoscar Hernandez)1球未選，逮中泰隆93.5 mph四縫線快速球，轟出2分炮，將分差擴大到3：0。洋基5局試圖搶分，托瑞斯(Gleyber Torres)、Oswaldo Cabrera都擊出安打，無奈中間奇納法勒法(Isiah Kiner-Falefa)擊出雙殺打，攻勢再次中斷。接著洋基完全動彈不得，查普曼(Aroldis Chapman)9局還繼續失分，讓比賽失去懸念。