國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭藍營批評將箝制網路言論自由，最後行政院長蘇貞昌宣布暫緩實施。民進黨台北市長參選人陳時中20日強調，政府進行管制措施時，必須因應基本精神和社會需要，相信NCC將來會提出更好版本，來進行社會對話。

陳時中上午赴台北花市掃街前接受媒體聯訪，他表示，政府進行管理措施時，要因應基本精神和社會需要，NCC有構想後提出立法建議，進而展開社會對話，蘇貞昌可能認為時機尚未成熟所以暫緩，這是正確決定。

媒體追問，NCC指出未來將「延後」推出草案，而不是「退回」草案，外界憂心會引起下次風波。他指出，這裡面包含基本精神、事實需求，NCC將草案拿回去後，將來會提出更好版本進行社會對話，「社會要進步就要對話。」

此外，談及有學者認為疫苗採購應透過國會監督公開，他說，自己再三強調，所有藥品購買都有保密條件，疫苗更是如此，大家也要記得新冠肺炎疫情還沒過去，若相關合約規定沒辦法確實遵守，未來有新藥和疫苗時，在國際競爭上就會處於劣勢地位，不可不慎；至於相關合約內的非保密事項，都在立法院秘密會議揭露和提供查閱，至於有立委說沒看到，他則說「那可能他沒去看。」