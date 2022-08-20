高中的時候，有個女同學被一個他校男生苦苦追求，男生外表口才都不錯，外兼熱情活潑，就是有點……怎麼說呢，就說「浮誇」吧。​

在一次嚴峻拒絕之後，劇情急轉直下，女同學跟我說，男生被她拒絕之後，內心太痛苦，就用手去搥打牆壁，牆壁沒事，但手臂橈骨斷裂，右手包紮著石膏來找她，這太慷慨壯烈啦，有男人為了你把手打、斷、啦！高中女生哪裡承受得住，她太感動，於是便答應了追求。​

（這裡我岔題一下，喜歡國文的我，當時有叫了暫停，認真的問了「ㄋㄠ ˊ」骨？哪個ㄋㄠ ˊ，怎麼寫？橈骨這麼專業，這真是只有骨科醫師才知道啊。)​

男孩的傷勢好得很快，不過沒多久，他倆又分手了，原因是我同學去男孩家玩，發現男生書桌上放著一個完完整整石膏圈圈，嘿，就是那種可以隨時想套上去就套，想取下來就取的。​

這下我同學想打斷的不只是男孩的手，還有那個石膏圈了。​哇，這太戲劇了。​我們一群小女生圍著同學驚呼。​

那時候，我們肯定都沒讀過普通心理學，心理也沒有各種人格分類的基礎資訊。多年之後讀了《如何擁抱一隻刺蝟》，當年同學跟我說的一些小故事浮了上來，大概就明白了，這近乎表演型（戲劇型）人格了。他耀眼動人、他示愛猛烈，他隨時隨地都能展開一場「沉浸式表演」，在眾人之前還把麥克風遞給你，邀請你一起演出。只有你一個人明白，那些漂亮的辭彙後面缺乏細節，那些深刻的情感彷彿建立在流沙之上……不耐久，久了累心。​

但愛情就是這樣，沒有甚麼不好，只要你受得了。​

愛上表演型人格完全沒有不好，只是你得讓在親密關係中的他「卸妝」，且卸妝後也能安心，讓他知道不需要聚光燈，他的自然本質還是可愛的。​

每個獨立人格都像刺蝟，兩個相愛的人，就像兩隻想要擁抱的刺蝟，既糾結又複雜，但就愛嘛，如何做到「親密有間」，這才是我們一生要學習的功課。​

寫到這裡，突然想到我同學頓悟得早，就超生早。我這旁觀者倒是在日後工作上，不乏碰到戲劇型人格的作者，不過這就是另外的故事了。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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