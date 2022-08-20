通膨升息衝擊消費，且PC/NB進行庫存調整，曜越(3540)謹慎看待第3季營運，不過，隨著新顯卡將於第3季末到第4季初上市，有望帶動第4季營運，曜越表示，公司將努力下半年比上半年好。

曜越為高階電腦DIY、電競周邊和記憶體品牌廠，受到終端市況不佳影響，曜越今年上半年稅後虧損2302萬元，每股淨損為0.32元；累計前7月合併營收為17.03億元，年減39.46%。

曜越表示，新顯卡將於第3季末到第4季初上市，有望帶動第4季營運，公司將努力下半年比上半年好。

曜越全新耀影SWAFAN 12/14 RGB水冷排風扇正式上市，曜越表示，耀影SWAFAN的名稱源自英文Swap Fan替換式風扇概念的名稱縮寫，創新的可替換式扇葉式設計，讓電腦組裝更加靈活有彈性，使用者只要選擇內附的正轉扇葉或反轉扇葉就可輕鬆改變風流方向。

曜越表示，首款具備可替換式扇葉設計風扇，有別於傳統水冷排風扇，內附的兩種可替換式扇葉，讓玩家在自由調整風扇氣流方向的同時，也不會犧牲掉風扇絢麗的RGB光彩，不論是科技愛好者、電腦DIY玩家、或是改裝者，耀影SWAFAN 12/ 14 RGB的多功能設計與便利性讓使用者不必再受限，可以將個人創意發揮到極致。