大陸國家防總副總指揮、水利部部長李國英19日在主持專題會商時指出，預測未來一周，大陸將面臨汛情、旱情疊加的嚴峻形勢。從旱情看，長江中下游和洞庭湖、鄱陽湖地區旱情仍將持續發展；從汛情來看，松花江及第二松花江，海河流域部分水系，黃河上中游地區特別是內蒙古河段和北幹流上段、渭河，海南及西江流域沿海諸河等將有較強降雨過程，發生洪水的可能性較大。

根據澎湃新聞引述李國英強調，要高度重視汛情、旱情疊加的嚴峻形勢，防汛抗旱兩手抓、兩手都要硬，加強風險研判和預警預報，緊盯薄弱環節，提前查漏補缺，強化責任落實，堅決打贏防汛抗旱兩場硬仗。

李國英會上出多項要求，第一要全力以赴做好抗旱工作，精準掌握旱區人員飲水以及大牲畜、規模化養殖飲用水困難情況，提前有針對性地採取保供水措施；以確保旱區群眾飲水安全、保障大中型灌區引水灌溉為目標，實施「長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度」專項行動。

第二要抓好局地強降雨導致的山洪災害防禦，進一步完善預報預警資訊；第三要強化黃河上中游地區淤地壩防垮壩和中小河流洪水防禦措施，做好預報預警。

第四要加強颱風路徑、影響範圍、降雨等監測分析研判，提前做好防範應對預案；第五要統籌考慮後汛期水庫調度運用，在確保防洪安全前提下，兼顧蓄水，為秋冬季供水提供儲備水資源。