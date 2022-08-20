有全台最美日文老師之稱的長瀨昆妮是直播主連千毅的愛將，她臉蛋精緻、身材高挑，還有吸睛的F級上圍，讓她在IG有22萬粉絲追蹤，很懂撩粉絲心的她，最近上傳一張自己穿低胸裝挖冰淇淋的照片，雙峰呼之欲出，比她手上的勺子還大，引來網友紛紛流鼻血，直說眼睛不知該看哪裡。

32歲的長瀨昆妮自稱是位日本華僑，過去在日本當留學生，2年前因簽證和疫情回到台灣，受邀上連千毅直播一炮而紅，成為每回直播影片中的最辣「嬌點」。但今年5月她和連千毅一度在直播時鬧翻，讓長瀨昆妮含淚離開鏡頭前，之後還在發文中刪除了「連千毅愛將」標籤，意有所指說：「在意妮的話，就會在意妮的話」。

不久後，連千毅和長瀨昆妮上演兄妹大和解，還拍了搞笑的微電影，長瀨昆妮也重返工作崗位，最近她直播時發生洋裝太鬆當眾下滑的突發狀況，讓敬業的長瀨昆妮只好默默躲到後面調整衣服，但火辣畫面還是直接放送全球，引來許多男粉絲熱議。

近日，長瀨昆妮依舊分享許多撩粉語錄，像是：「別看我的事業線，我怕你會淪陷」、「要和我回家一起過父親節嗎？」，她更曬出自己去吃吃到飽挖冰淇淋的照片，甜喊：「冰淇淋一點都不甜，因為沒有你在身邊」，網友回應：「老師太甜太辣太美了」、「女神身材太火辣了！眼睛都不知道該看那裡了！」、「感覺又要上新聞了」、「眼睛吃的冰淇淋比較多」。