侯友宜參加「水返腳歡樂逗陣行」健行活動。（王揚傑攝）

侯友宜參加「水返腳歡樂逗陣行」健行活動。（王揚傑攝）

侯友宜參加「水返腳歡樂逗陣行」健行活動。（王揚傑攝）

新北市汐止區公所今（20）日在星光橋下舉辦「水返腳歡樂逗陣行」健行活動，新北市長侯友宜上午7時就抵達現場，已有千餘人在起點等候出發，起步前侯友宜致詞說，市府推動「動健康」，就是希望大家可以多到戶外走走，透過健行讓民眾一邊散步一邊欣賞美麗河岸，度過美好的周末假期。

侯友宜表示，市府這幾年努力打造全齡特色共融公園，在他任內已經完成100座，提供民眾更多的休閒娛樂場所。

健行活動起點在星光橋下的星際遊戲場，將沿著基隆河畔步道往台北市內湖方向健行，終點為樟樹灣的原住民公園，全程約3.7公里。侯友宜與汐止區長李健民、新北市議員白珮茹、周雅玲、廖先翔及在地里長一起鳴笛起步，沿途觀覽河岸風光。

汐止區公所表示，市府和區公所用心經營基隆河畔步道和公園，成為汐止人重要的休閒空間，此次是疫情後區公所第一次辦理的大型健走活動，帶大家一起走出健康，也藉機向大家介紹基隆河沿岸的彩虹拱橋、星光橋等美景，還有星光遊戲場、原住民公園等遊憩場所，都是非常適合親子共遊的景點。