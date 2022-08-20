國民黨新竹市長參選人林耕仁20日參加2022年新竹市環保志、義工群英會，爭取廣大志工群支持。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁20日參加2022年新竹市環保志、義工群英會，爭取廣大志工群支持。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁20日參加2022年新竹市環保志、義工群英會，爭取廣大志工群支持，他也針對近日的數位中介法草案提出看法，他表示，民進黨政府為了控制輿論，不惜讓台灣走回威權國家的老路，以後所有對政府的質疑都會被消音，令人不寒而慄。

林耕仁表示，數位中介法草案公告後，不僅引起許多數位平台業者一片質疑，認為法條明確性不足、存在許多模糊地帶，更讓一般民眾感到害怕，是否只要文章或留言與政府立場不一致就會被刪除，箝制人民的言論自由，這個法如果適用，可能這一陣子對棒球場、將軍村修復工程標案的質疑，都會被消音，令人不寒而慄。

他說，蔡英文2013年曾PO文表態「反對電信法第9條」，表示「使用網路發表意見、接受資訊是人民基本權利」，他想問蔡總統，曾說過的這些話是忘記了？還是害怕想起來？

另，新竹市長參選人近日都紛紛提出教育政策，林耕仁表示，他在上周一提出「教育新竹7主軸」之後，樂見其他兩位參選人也都陸續提出教育政見，在他的教育政見中，主張發展實驗、科技、及雙語教育。

每區設3所定點臨托中心，每年辦理3至5所老舊校舍更新，活化校園，完成全市通學步道，主張就近入學等，都是以永續發展為方針的教育藍圖。他說，教育關乎下一代的未來以及城市競爭力，更是父母最關心的課題，上任後一定全力以赴，讓孩子與世界同步學習，開創新竹新格局。

此外，針對民眾黨高虹安說要續發老人年金，林耕仁表示，柯文哲說規畫政策時，一定遵守財政紀律，不能債留子孫，但高虹安回應在財政允許的情況下可以發老人年金，他想請問什麼是財政允許呢？是不是跟柯文哲標準不一樣？是不是另外一種雙重標準？