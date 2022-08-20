桃園6月就出現柬埔寨詐騙案 男子至今未返、女友為營救也差點被拐

近期柬埔寨人蛇集團詐騙案頻傳，桃園市警局統計，截至本月18日接獲民眾報案赴境外工作遭限制人身自由案件共43人，返台人數只有4人。八德警分局指出，6月就有接獲1起相關案件，楊姓男子從社群網站看到高薪徵才廣告遭誘騙到柬埔寨，女友想營救也差點遭騙出國，目前雖已抓到誘騙楊男出國的胡姓男子，但楊男至今仍未返國。

八德警分局表示，偵查隊在6月26日受理1件民眾遭詐騙出國的案件，18歲的胡姓男子於6月18日在IG社群軟體限時動態刊登「要出國的趕快，當作出去玩的也可以，機票我出，讓你回國可拿250-300萬」高薪徵才廣告，吸引楊男與其友人的興趣，便透過IG與胡男聯繫。

楊男友人因為無法申辦護照，因此只有楊男順利申辦，胡男誘騙楊男是出國從事貸款工作，回國可拿250至300萬元，楊男便答應應徵，胡男再聯繫人口販運集團上手，幫楊男申辦機票於同年6月22日出境泰國後，詐騙集團上手隨即匯款到胡男帳戶。

經調查，楊男到泰國後再轉往柬埔寨，這才發現自己遭誘騙出境從事機房詐騙工作並被限制行動，趁沒人注意以通訊軟體TELEGRAM及LINE聯繫女友，表示自己的行動遭限制並從事詐欺工作，未達績效無法返國，女友隨即聯繫楊男家人。期間胡嫌接獲上手指示，持續誘騙楊男女友，胡男為賺取優渥酬勞，以帶親友出國看楊男工作及生活環境及旅遊為藉口，卸除楊男女友等親友的心防。

楊男家人因擔心孩子的安全，趕緊向八德分局偵查隊報案，經獲報後立即組成專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦，6月26日在桃園區介壽路查緝胡男到案，並循線發現楊男女友等5人正準備申辦護照出國，所幸即時成功攔阻，並轉報外交部急難救助協尋，全案依人口販運防制法罪嫌移送地檢署偵辦。

八德警分局分局長林樹國呼籲，目前國人遭誘騙國外從事詐騙工作，如無達成詐騙金額即以限制行動、毆打、電擊等方式凌虐被害人，販運集團常以海外網路詐騙徵才訊息以「從事資訊或電信客服工作」、「高薪免經驗、可預支薪」、「工作輕鬆、不用進辦公室」、「無須英文能力、會電腦打字即可」、「免付機票、PCR檢測及食宿免費」、「可協助清償原積欠債務」等徵才廣告訊息誘騙民眾出境東南亞國家，如國人有接獲此訊息務必提高警覺，保持理性，小心求證，勿受騙上當，遇案可撥打165、110或向轄區派出所諮詢。