國家通訊傳播委員會（NCC）近期強推「數位中介服務法草案」，原定將舉行三場說明會，引發社會巨大反彈聲浪，質疑中介法嚴重箝制網路言論自由，行政院長蘇貞昌緊急拍板，下令相關部會持續進行溝通，尚未達成共識前不繼續推動。對此，民眾黨立委邱臣遠今天表示，反對政府興建網路長城，言論東廠復辟監控人民，呼籲NCC應撤回數位中介服務法草案，重新擬定符合歐盟《數位服務法》（DSA）精神的數位治理法案。

NCC有意推動「數位中介服務法草案」，多數網路平台業者認為，此法有許多技術與實務上不可行的地方，嚴重質疑將間接管制人民的言論自由，更誇張的是草案還授權行政機關可以透過行政處分調取人民的資料，直接侵害人民個資隱私安全，剝奪憲法保障人民隱私的權利。

邱臣遠指出，上個月以召開記者會，公開反對並呼籲NCC撤回草案，當時私底下接觸幾家大型數位平台業者，都沒有人贊成，並且提出書面反對意見給他，但因懼怕政府秋後算帳，都不敢公開站出來反對。

近日，巴哈姆特副執行長陳建仁竟勇敢挺身而出，公開法對草案箝制言論自由，表示相關規定將讓業者無所適從，他以最近的論文事件為例，有人張貼某參選人論文涉及抄襲，可能涉及誹謗，平台若是看到貼文，究竟要不要刪文；但如果又有另一人表達這個抄襲貼文有誤，到底該不該刪？平台業者要如何對所有貼文進行判斷？最後為了避免被罰，業者只能被逼一律刪文，這對於言論自由勢必造成非常大的危害。

邱臣遠說，《數中法草案》賦予政府各部會對業務相關資訊的管轄權限，將讓具有執政黨立場的行政權介入，此與歐盟DSA執行須由公正透明、不受各國政府機構或私人指揮的「數位服務協調者」的規定大相徑庭，凸顯執政黨意圖把行政權深入網路公民社會，進行監管的實質惡意。

邱臣遠強調，該草案內容對納管行為定義不明，全數交由主管機關認定，極大程度的侵害人民言論自由，涉及違憲疑義，呼籲NCC應撤回假借提升網路治理效能，行行政濫權之實的惡質法案，重新擬定符合歐盟《數位服務法》（DSA）精神的數位治理法案。