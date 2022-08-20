陳時中在攤商建議下購買紅玫瑰花束回家送給太太，途中還有支持者熱情送上百合花，高喊「市長凍蒜」，祝選戰「百戰百勝」。（黃婉婷攝）

民進黨台北市長參選人陳時中過去擔任防疫指揮官時，曾因喝紅酒、唱歌的照片遭外界批評不守規矩，引發極大爭議，他20日赴台北花市掃街拜票時，坦言為避免大家誤會，在競選期間將會「封麥」，不引起過多的爭議，且唱歌是正常娛樂和健康生活，沒必要過度解讀。

陳時中上午10時前往花市和攤商「搏感情」，一路從A館逛到B館，途中有支持者高喊「市長凍蒜」，並熱情送上百合花祝選戰「百戰百勝」，掃街時他還在攤商建議下，購買紅玫瑰花束回家送給太太；不過也有店家向陳喊話，直言市長參選人競選時都說要振興花卉產業，上任後卻拿環保為由要求某些花不能賣，說一套做一套。

被問到藍白傳出搶票大作戰，藍資深議員陳永德召集數位里長，和身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊及民眾黨小雞，綠營是否會因此得利時。他說，選舉時競爭很正常，只要循正常管道，就政策面競爭都是好事情。

談及有「國民女婿」之稱的中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞人氣很高，未來是否考慮找對方站台。他笑說，羅一鈞是事務官，人氣很旺的主因是對方工作表現好，但選戰應各司其職；至於副總統陳建仁在擔任中研院特聘研究員時幫忙輔選是否有失公平，他則稱，陳建仁皆有遵守相關規定。