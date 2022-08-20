據《華盛頓郵報》19日報導，柬埔寨週五表示，該國正試圖援助受人口販子傷害的外國人（台灣人），此前臺灣表示，它正在尋求釋放被有組織犯罪集團引誘到這個東南亞國家的300多名公民。
大多數受過良好教育的年輕人，詐騙集團承諾能夠給予他們高工資從事科技工作，但隨後被拐去做電話、及網路詐騙工。
柬埔寨內政部長韶肯（Sar Kheng）19日在跨部會議中表示，除了大使館人員外，該國正在對居住在柬埔寨的所有外國人進行全國性檢查，並將特別尋找成為人蛇集團受害者的外國人。柬國政府週四已於干丹（Kandal）與西港所在的施亞努省（Preah Sihanoukville）市兩個省，出動警方調查了居住在酒店、租賃物業和賭場等地工作的外國人狀況。
目前已經柬國警方已經逮捕數名涉嫌組織人口販運的嫌犯，一些受害者已經獲得保護。韶肯說，警方仍在試圖確定那些聲稱自己是受害者的人，是否在說實話。他尚未具體說明有多少人被圍捕和他們的國籍，但韶肯已經證實，這些外國人告訴警方，他們被「高薪合法工作」的條件所吸引，然而，抵達柬埔寨後，他們被迫非法從事「不是他們同意的工作”」
另外，柬埔寨國家警局副局長希那瑞（Chhay Sinarith），近年來，柬埔寨當局發現了許多誘騙非法勞工的網路集團，並逮捕了數百名參與其中，來自中國大陸和台灣人。
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