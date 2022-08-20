據《華盛頓郵報》19日報導，柬埔寨週五表示，該國正試圖援助受人口販子傷害的外國人（台灣人），此前臺灣表示，它正在尋求釋放被有組織犯罪集團引誘到這個東南亞國家的300多名公民。

大多數受過良好教育的年輕人，詐騙集團承諾能夠給予他們高工資從事科技工作，但隨後被拐去做電話、及網路詐騙工。

柬埔寨內政部長韶肯（Sar Kheng）19日在跨部會議中表示，除了大使館人員外，該國正在對居住在柬埔寨的所有外國人進行全國性檢查，並將特別尋找成為人蛇集團受害者的外國人。柬國政府週四已於干丹（Kandal）與西港所在的施亞努省（Preah Sihanoukville）市兩個省，出動警方調查了居住在酒店、租賃物業和賭場等地工作的外國人狀況。

Sar Kheng pushes for whole of government effort to crack down on human traffickinghttps://t.co/AEqBs87T3e — The Phnom Penh Post (@phnompenhpost) August 19, 2022

目前已經柬國警方已經逮捕數名涉嫌組織人口販運的嫌犯，一些受害者已經獲得保護。韶肯說，警方仍在試圖確定那些聲稱自己是受害者的人，是否在說實話。他尚未具體說明有多少人被圍捕和他們的國籍，但韶肯已經證實，這些外國人告訴警方，他們被「高薪合法工作」的條件所吸引，然而，抵達柬埔寨後，他們被迫非法從事「不是他們同意的工作”」

Police are preparing inspections of all foreigners’ accommodations to look for criminality and illegal migrants after the U.S. dropped Cambodia to its lowest rank for human trafficking, Interior Minister Sar Kheng said.https://t.co/z3Egnvg7Cp — VOD English (@VOD_English) July 27, 2022

另外，柬埔寨國家警局副局長希那瑞（Chhay Sinarith），近年來，柬埔寨當局發現了許多誘騙非法勞工的網路集團，並逮捕了數百名參與其中，來自中國大陸和台灣人。