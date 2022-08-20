Grace與「浩角翔起」成員阿翔結褵超過10年，婚後育有3名子女「小泡芙」、「舒芙蕾」及「布朗尼」，走過風風雨雨的夫妻倆，如今感情修復，不時會透過社群分享生活點滴，沒想到9歲大女兒「小泡芙」近來問了「傳宗接代」的問題，讓她思考是否要減少看讓小孩YouTube的頻率。

Grace透露近來與母女睡前談心，大女兒「小泡芙」先是問她如果只有生女兒，是否會一直生到有兒子為止?讓她詫異怎會聊起這麼成熟的話題，因此決定「直球對決」，表示會想要一個男孩，因為想擁有不同性別的生命降臨，隨後女兒詢問「如果3個都女兒呢」，她則表示計劃最多就是3個小孩，更表示「每位媽咪計劃不同，妳們就是上天最美好的恩典」。

沒想到女兒繼續追問「長輩不是說一定要有男生，傳什麼代的」，對此，她則灌輸正確觀念「寶貝女兒，世俗的聲音為何成為選擇題，是妳心底 ，為所想而活」，接著強調「寶貝這是妳的人生啊」，但也開始思考是否要讓小孩少看YouTube。

對此，網友紛紛留言：「一定要生兒子真的是偏見，人的價值又不是只有傳宗接代」、「我身邊就有例子，老媽媽生病都是女兒在照顧和陪伴，兒子很少回來」、「歐巴遲早是別人的，女兒才是爸媽的資本」、「世俗的想法還是在無形中進入孩子的心裡」、「爸爸想女兒，媽媽想兒子，沒辦法改變這個事實」。