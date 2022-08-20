1名男子與老婆結婚多年，沒想到老婆於111年3月和婚前曾是砲友關係的黃男重逢，2人相約摩鐵愛愛，黃男還傳訊問：「妳有沒有吃避孕藥」，還和其他男網友互傳「老公」、「老婆」，氣得男子要求離婚，法官判准離婚，並要求黃男連帶賠償男子18萬元精神撫慰金。

據判決書指出，1名男子於105年12月結婚，老婆常常和他要錢，從110年起老婆要錢次數越來越頻繁，且金額均非小數目，他拒絕後老婆便要求分居，事後他發現老婆有投資金盤（俗稱殺豬盤），懷疑老婆遭騙，某次更在老婆手機發現對方和1名李帥的男子互相稱呼「老公」、「老婆」，密切討論投資事宜，金額已高達上百萬，男子表示老婆積欠太多債務，債權人找不到對方便要求他償還，他已幫老婆償還數10萬元，但仍有多筆債務，他實在無力償還。

男子更於老婆聊天紀錄中發現，111年4月時老婆和婚前砲友黃男聯絡，2人對話親密，互傳「愛你」、「想你」等，黃男甚至傳：「妳有沒有吃避孕藥」，可見老婆和黃男發生性行為，認定黃男、李帥二人已逾越男女正常交往關係無疑，要求法官判轉離婚，並要黃男賠償50萬元精神撫慰金。

黃男表示，他在對方結婚前2人就曾發生多次性行為，對方結婚後就未曾聯繫，後來因工作關係，2人再次見相約一起去了摩鐵。

法官認定，男子老婆在婚姻持續中，與其他男性互動親暱，還發生性行為，堪認兩造婚姻之誠摯、相互扶持基礎已嚴重動搖或流失殆盡，而有足以破壞共同生活或難以維持共同生活之情事發生，判准離婚，且要求黃男連帶賠償18萬元。