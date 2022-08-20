這下子籃網可以先解決一個頭痛問題了！先前不斷暗示自己想要離開籃網的厄文，隨著籃網遲遲沒有辦法幫他找到新東家(特別是湖人)，根據《HoopsHype》爆料，厄文當前又改變態度，至少接下來1年期間專注於幫籃網打球，代表他又不想走了。

其實這一切也是迫於現實的結果，畢竟厄文的交易行情不如預期，幾乎吸引不了其他球隊招募興趣，唯一最想招募他的湖人，又遲遲沒有辦法提出足夠的交易條件，畢竟籃網完全不想接收韋斯布魯克的爛約，也讓厄文現在只能乖乖接受繼續留下現實。

跟上季剛結束時相比，籃網最近針對厄文的發言明顯出現很大轉變，不僅籃網老闆蔡崇信發文稱讚厄文，籃網社群媒體也發了類似內容，幾乎代表他們準備迎回厄文，且在接下來的季前訓練營做好備戰準備，問題是解決了厄文，卻還有杜蘭特。

籃網當前態度是希望杜蘭特能跟厄文一樣接受現實，先好好待在籃網打完下個球季再說，可是杜蘭特不僅提出交易申請，還跟蔡崇信攤牌要求開除總教練納許與總管馬克斯，這樣子籃網還是不把杜蘭特交易出去，只能說籃網高層實在不捨得放掉杜蘭特吧。