民進黨黨綱「行動綱領」部分。（取自民進黨官網）

蔡英文2013年臉書。（取自臉書）

民進黨立法院黨團曾提案主張「即使是謠言亦應受到言論自由的保障」。（取自立法院議事暨公報管理系統）

NCC強推《數位中介服務法》，引發軒然大波，抗議聲浪不斷。有網友挖出民進黨黨綱中「行動綱領」，關於「自由人權」第20點主張，「保障人民表達意見的自由，政府不得設置任何言論檢查制度。」另外，民進黨立法院黨團於2013年也曾主張「即使是謠言亦應受到言論自由的保障」。其中，今年民進黨的縣市長參選人林佳龍、黃偉哲、陳其邁、蔡其昌、李俊俋和劉建國當時亦連署支持。

2013年馬英九執政時期，民進黨立法院黨團對於「社會秩序維護法第63條」提案修正。「社會秩序維護法第63條」第5款規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」民進黨立法院黨團認為，「現今言論自由意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保障，應一併刪除」。

此修正案的提案人為民進黨立委劉建國，今年獲民進黨提名參選雲林縣長。而連署的民進黨立委有16人，其中參與今年底縣市長選舉的有新北市長參選人林佳龍、台中市長參選人蔡其昌、台南市長參選人黃偉哲、嘉義市長參選人李俊俋、高雄市長參選人陳其邁等人。

網友在媒體人的臉書下方留言，「鄭前輩～當初值得嗎，信介仙和各已故前輩，值得嗎？」「你各位不要再嘲笑網路長城和內容審查，台灣也快有了」、「民進黨這些人的嘴臉是銅牆鐵壁」、「民進黨是台灣最大的詐騙集團」、「要搞言論戒嚴喔？」「這些人總是被自己的迴力鏢打臉」、「倒行逆施」、「這樣的政府真的值得人民信賴和團結嗎？」「民進黨年底真的很想輸喔一直挑戰人民底線！」

還有人諷刺，「什麼中介？要也要台介啊！」「這有什麼好大驚小怪，蔡執政昨是今非何止一兩樁？一句時空環境不同，包山包海」。