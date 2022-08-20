疫苗採購列機密「封存30年」 黃珊珊怒批「一句話」 @中時新聞網 ​

衛福部疫苗採購相關決策、會議紀錄和採購金額，遲遲無法向國人公開說明，甚至列為「密件」封存30年，而前衛福部長陳時中近期投入台北市長選戰，日前受訪還稱「簽署保密條款是國際通例」，台北市副市長黃珊珊今上午受訪表示，保密30年是要幹什麼，想不透？並表示公開透明不該是這樣子。

黃珊珊今上午出席台北市111年度教保服務機構及服務人員表揚典禮，會後首訪表示，陳時中對3＋11的會議紀錄說詞反覆，要問問台北市民怎麼看，另外談及疫苗採購封存30年，黃珊珊直呼，有什麼東西是需要保密30年的，上一次的疫情是18年前，直呼實在想不透，保密30年是要幹什麼，最後表示，公開透明不該是這個樣子。

黃珊珊酸，如果沒有什麼不可告人的，為什麼要機密，現在這些東西都是全世界公開的資訊，疫苗都賣到不知道多少量，價錢也不是秘密，況且民間企業都有公開，這有什麼好機密的。

另談到三腳督昨晚在士東市場較勁，國民黨台北市參選人蔣萬安也在現場喊出「敬老金還給長輩」，黃珊珊表示，敬老金大家都會發，不是只有某人會發，就是依法行政，再來只要整體經濟狀況好，菜市場就會好，因此北市府幫助他們在這段時間紓困轉型，協助改善硬體，最重要的是創造特色，讓更多民眾願意來市場消費，市場問題是這是市長柯文哲上任以及她到任後每天都在認真解決的，這整件事情要一起考慮，不是單一的問題。

而台北市藍營議員陳永德今被揭露生日餐邀請柯黃參加，頗有倒戈意味，黃珊珊表示當天是議員生日，所以去祝賀生日，朋友之間祝賀生日不是很正常的事嗎？並強調每天都用選舉綁人家，我覺得這件事情很不好，大家都不能有朋友嗎？