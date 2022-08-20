「哩賀！」帶著招牌打招呼現身引退記者會，富邦悍將洋投羅力在即將取得本土球員資格前夕「華麗轉身」，今天上午球團為他舉辦引退記者會，球團預計9月2日為他引退賽，賽後為他舉辦引退記者會。

羅力從2012年以「雷力」之名挑戰中職，加入Lamigo桃猿隊（樂天桃猿前身），14年轉往韓職發展，隔年重返中職加入義大犀牛（富邦悍將前身），這10年來羅力都有穩定輸出，今年7月23日在新竹達成生涯百勝里程碑。

「羅力條款」在2020年9月正式通過，規定一軍年資滿9年不受洋將名額限制，而他今年季前只差81天或80局就能達標，他在今年6月4日升上一軍，將在24日累積滿一軍9年年資。

17日羅力再繳出7局無失分好投，拿下生涯第101勝，超越謝長亨獨居勝投榜第3名，1256次三振為史上第2，距離取得本土球員資格也在倒數中，沒想到昨天驚傳他因家庭因素要提前離隊的消息。

今天記者會上由領隊林華韋、總經理陳昭如陪同出席，林華韋說：「下週他就要達成登錄一軍9年里程碑，就連本土球員要達成也很不容易，但非常遺憾的，羅力本人在上周向球團提出退休，球團當然曾強力慰留，但他仍決定返美，球團也尊重他的決定。」

林華韋透露羅力預計將在9月中返美，在離台前還有2場主場登板，分別是8月25日對味全龍、9月2日對樂天桃猿，9月2日賽後球團會為他舉辦引退儀式。

林華韋也提到，羅力對於球隊來說是很好的外籍球員，不管是場上還是場下都給予球隊很大的協助，未來球團仍會與他保持聯繫，未來也不排除任何合作可能性，像是國際球探、客座教練的形式與他合作，「如果他未來願意復出，我們也歡迎他再穿上富邦39號球衣。」