美國聯準會（Fed）官員重申繼續升息的決心，鷹派言論拖累美股4大指數全面走跌，其中科技股成為殺盤重心，費城半導體指數終場大跌2.78%，影響所及，台積電ADR終場下跌2.32%、聯電ADR下跌2.11%。

道瓊工業指數終場下跌292.30點，或0.86%，收在33706.74點，創今年8月2日以來最大跌幅。標準普爾500指數下跌55.26點，或1.29%，收在4228.48點。以科技股為主的那斯達克指數下跌260.13點，或2.01%，收在12705.21點。費城半導體指數下跌84.504點，或2.78%，收在2953.339點。

美債殖利率攀升重擊科技股表現，費半成分股一片慘綠，輝達、超微跌幅均超過4%，美光下跌3.92%，應用材料、高通跌幅超過2%；科技五大天王也全倒，臉書母公司Meta跌勢最重下跌3.84%，亞馬遜、谷歌母公司Alphabet跌超過2%，蘋果、微軟均跌超過1%。

Fed鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）接受《華爾街日報》訪問時表示：「我們應該持續迅速升息，以有效壓制通膨。」他考慮在Fed的9月例會中支持再升息3碼。

至於Fed主席鮑爾，則將在8月26日在傑克森霍爾（Jackson Hole）登場的全球央行年會發表演說，他對於經濟前景與升息的最新看法備受市場關注。