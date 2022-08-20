支持者在現場高喊「張善政凍蒜」。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今與國民黨主席朱立倫首次在桃園同框合體，參與全國青工運動會。朱透露，其實他每周都會來桃園，與桃園市議會議長邱奕勝和各議員等人常見面，團隊非常團結，相信大家都能看見張的努力，所有不願再讓民進黨一黨專政的民眾，一定會集中選票支持國民黨，讓民進黨反省檢討。

張善政今在朱立倫、國民黨副主席連勝文、立委呂玉玲、張育美、魯明哲、市議員徐其萬、劉安祺、吳嘉和、市議員參選人陳韋曄與陳羽凡等人陪同下，參與青工運動會，現場氣氛熱烈，不少青工會成員都不停高喊「張善政凍蒜」給予支持。

藍營展現團結氣勢，只是現場未見邱奕勝身影，張善政說明，非常感謝邱，因為對方幫他跑時間無法配合的行程，此時此刻正以「張善政分身」的身分，協助鞏固更多群眾的支持。

朱立倫也提到，其實他每周都會來桃園，與張善政、邱奕勝和其他同黨議員經常見面，團隊非常團結全力輔選，經由大家的努力支持下，一定會勝選。

針對今年選戰民眾黨在多縣市派員出線，朱立倫認為，最重要關鍵還是自己強、自己努力，以桃園為例，張善政這段時間的努力，相信大家都看得到，也獲得不少桃園鄉親的肯定，相信最後所有不願看到民進黨一黨專政、一黨獨霸的民眾，不願看到民進黨搞網路霸凌、網路戒嚴的年輕族群，一定會集中選票支持國民黨，他們會用團結力量，讓民進黨真正反省檢討，在各縣市都是如此。