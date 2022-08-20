陳乃榮不斷與分身自我對話。（音樂劇團躍演提供）

《21號漫畫店》音樂劇劇照。（音樂劇團躍演提供）

《21號漫畫店》音樂劇19日起全台首演，首度擔綱音樂總監與男主角的陳乃榮聊起最近排戲感想，幽默地說：「這陣子都快懷疑自己腦子會不會像電腦一樣燒壞。第一次同時身兼音樂總監跟男主角，劇中的我需要不斷跟自己的分身『謎之音』對話。」長時間排戲讓他感覺自己簡直「快人格分裂了」，且每個故事環節極具渲染力，排練結束難以抽離劇中角色，坦言是一大挑戰。

音樂劇描寫由陳乃榮飾演的角色離家多年、父子關係疏離的漫畫店老闆之子，因父親的告別式重回家鄉，暌違多年再次踏入家中經營的「21號漫畫店」，整理父親遺物時意外發現一本手繪漫畫，如同日記般真實的對話和場景記載著母親離世的過程，引導陳乃榮一步步去面對真相，解開多年心中的結。同為音樂人，內心情感豐沛的陳乃榮與出演父親的八十八顆芭樂籽主唱阿強，一致認同這齣戲幫助自己跟內在小孩和解，時常回憶起與父親相處的過往，陳乃榮誇獎阿強演技是「內斂催淚彈」，2人在排練一場關鍵誤會冰釋的對手戲時兩人不約而同濕了眼眶。

平常作風粗獷豪邁、談吐幽默的阿強，劇中以充滿磁性的沙啞嗓音，情緒滿溢但內斂的獨唱，表達一名沈默寡言父親的心聲。他說：「這是我第一次音樂劇的公開演出，很開心能嘗試跟自己個性蠻不一樣的角色。角色心境蠻複雜的，因為無法與年幼兒子坦白說明妻子的驟逝，故與兒子種下長年心結，直到因故離世都未能和解，我花很多時間練習與揣摩，希望讓大家感受到我木訥而溫柔的一面。」原創故事作者1976阿凱看完排練後也大讚：「當初創作的內容從文字化為戲劇，在台下看了非常感動，而且陳乃榮跟阿強經過這陣子緊密排練與相處，越來越像一家人，太有趣了。」更多資訊請關注躍演粉絲專頁。