民進黨新北市長參選人林佳龍酸新北市長侯友宜把市長當里長在做，侯友宜今出席「環保英雄表揚大會」致詞時表示，有人說他好像在當里長，他強調，市長不是只當里長做，更要跟里民做，從生活最基本路平、水溝通，到環境綠美化，都是靠里長、社區與志工拚來的，他們都是新北改變的重要力量。

新北市長侯友宜今到場頒獎表揚214名熱心環保公益事務的環保英雄，他們各自發揮所長、發揮創意，讓新北市更加活潑、乾淨又美麗，同時也感謝在地里長、環保志義工、清潔隊員及全體市民對環境品質維護的全力支持與付出。

侯友宜表示，新北市坐擁多元地貌景觀及豐富自然資源，更是匯集逾400萬人口的全國第一大城市，新北市能連續10年獲得最乾淨城市佳績，這群環保英雄們功不可沒，各里環保工作從未間斷，甚至在疫情期間，環保英雄都挺身而出在社區協助清潔消毒等防疫工作。藉由今日的表揚儀式，代表市民對他們致上最大的感謝，也期許有更多新血加入，共同為更好的生活環境努力。

侯友宜致詞時指出，民眾最關心的，就是路有沒有平，燈有沒有亮，水溝有沒有通，環境衛生有沒有做好，這些工作都靠著里長與區公所行政團隊合作達成，不只里長在拚，環保志工、守望隊、社區也都在拚，就是希望能讓環境更好，是新北進步的地方。

侯也意有所指說， 有人說他市長好像在當里長，他強調，市長不是當里長做而已，市長也要跟里民做，他們都是是新北改變的最大、最重要力量。

環保局表示，新北環保英雄10年已表揚超過3000位環保英雄。今年將環保英雄遴選分為「資源永續組」及「環境美化組」二組，共有214名環保英雄受區公所或里長推薦參加，參加者年齡從26歲到87歲都有。經評選團初選與實地查訪，決選出2名特優獎、21名優等獎、37名甲等獎及154名佳作獎，其中脫穎而出的2名特優獎得主，分別是來自永和區民族里的陳榮宗及汐止區智慧里的李志勇。