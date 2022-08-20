台南市長黃偉哲與參加台南市警察局青春專案「定向目標越野挑戰」活動的青年學子玩自拍。（洪榮志攝）

台南市警察局20日在中興大學新化林場舉辦青春專案「定向目標越野挑戰」活動，近來熱門的柬埔寨人蛇集團詐騙案議題，也成為活動宣導重點。市長黃偉哲還告訴參與活動的400名年輕學子及家長，如果真有1個月20萬元的工作，「我市長不要當，直接過去賺就好了」。

黃偉哲表示，柬埔寨等一些東南亞國家的人均GDP都比台灣低，哪有可能有這麼好的工作？很多工作機會都是陷阱、詐騙；尤其，國外打工詐騙，無論自願或被騙或遭強押過去，都很不好，希望年輕朋友珍惜青春，不要碰毒、不參與網路賭博與交友詐騙，也不要深夜在外逗留，暑假已經過了3／4，希望大家都能健健康康、平平安安地開學。

市警局也說，此次活動特別針對少年朋友規畫15個打卡點，並融入青春專案「反毒」、「反詐」等5大預防犯罪宣導主題，設計問答常識題，希望讓青年朋友寓教於樂學習法律概念。

市警局認為，定向越野活動是需要身心腦並用的新興全方位運動，不僅單靠體力競速，還得透過團隊合作，利用園區地圖、判斷路線，找出打卡點獲得積分，並以最少的時間回到終點，考驗參與者的體能與智慧。

黃偉哲還與市警局長方仰寧、台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌等各界貴賓共同替活動揭幕，啟動氣球標語，現場有400名少年與家長參加，會場也設置反毒、交安、婦安、廉政宣導專區，教導少年認識與辨識新興毒品，預防各類犯罪類型侵害少年身心健康，打造安全無虞的生活環境。