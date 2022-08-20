基隆市政府觀銷處邀集基隆在地業者，參加觀光博覽會，總統蔡英文特地至現場巡禮。（基隆市觀銷處提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府觀銷處邀集基隆在地業者，參加觀光博覽會。（基隆市觀銷處提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府邀集基隆熱門觀光場館、創生商圈及店家參與19日在台北世貿一館開幕的「2022台北國際觀光博覽會」。更以別具新意的「基隆海味飯包」，結合基隆在地特有食材及拌醬入菜，直接讓民眾在旅展現場即可品嚐基隆好味道，期望透過基隆的美食文化，促進在地觀光旅遊。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯19日受邀參加開幕活動，總統蔡英文、前衛福部部長陳時中及台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏等貴賓特別至基隆館巡禮。

曾姿雯與藝人惟毅在現場向民眾介紹旅展獨家販售的「基隆海味飯包」，飯包中的「清蒸小卷」與基隆的「基隆鎖管季」品牌活動相呼應、「炭烤吉古拉」的由來，並與惟毅延續推廣店家周邊景點，包含正濱漁港、和平島漁市及和平島公園等。

其中入菜的基隆三寶之一「馬露醬」、號稱基隆火鍋界馬卡龍的「蛋腸」等，也都是基隆獨有並具有歷史文化背景的美食，經過生動的互動，舞台前瞬間聚集許多人潮。基隆海味飯包在展期4天皆有販售，每日11點開賣，首日開賣就受掀起搶購風潮。

曾姿雯表示，此次基隆館集結的在地業者多元又具特色，包含「心干寶貝」、「漁品軒」、「阿里棒棒」、「海之鮇」等伴手禮店家、手工鞋店「凡人與路」，及基隆暑假最夯的「和平島公園」、「國立海洋科技博物館」、結合在地歷史文化的「委託行商圈」等，各業者也祭出旅展優惠方案，讓基隆館人潮絡繹不絕。

曾姿雯透露，為了行銷基隆觀光旅遊，只要按讚基隆旅遊網粉絲專頁，並拍照打卡即可獲得基隆「飛鳶」造型迴紋針，數量有限，送完為止。另外為刺激基隆館買氣，只要全館消費滿500元即可參加抽獎，獎項豐富且實用，人人都有獎，相當超值划算；基隆館每日也安排多場舞台活動，參加有獎徵答就有機會得到免費好禮，歡迎大家把握四天展期前來基隆館。