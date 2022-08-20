元大期貨(6023)昨(19)日舉行2022年法說會，近年發展主軸包括「備資金」、「顧人才」、「拚數位」、「拓商機」、「拚升級」、「樂永續」等六大方向，持續維持專業穩健之企業營運。今年全球金融市場震盪劇烈，在通膨及循環升息的嚴峻挑戰下，元大期貨依舊秉持專業穩健經營原則，並深入掌握市場趨勢及耕耘海內外通路，依然維持強勁業務成長動能。

元大期指出，將持續優化稅後淨利及ROE雙指標，朝向亞洲最大期貨商邁進。元大期貨截至今年上半年，營業淨利達2.3億元穩居市場第一之外，槓桿交易商業務獲利亦已超越去(2021)年全年度獲利。上半年稅前淨利為新台幣5.61億元，較去年同期成長3%以上。

元大期貨總經理許國村表示，元大在力求營運績效的同時亦高度重視公司治理及風險管理，以具體落實企業永續經營的目標。經營成果已連續八年獲得公司治理評鑑「排名前百分之五」的金融機構；連續十年榮獲「台灣大型企業 Top5000-期貨公司第一名」等殊榮。

展望未來，元大期將持續深耕國內外期權業務並強化拓展國際營運版圖，提供海內外客戶更多元完整的金融商品與服務。同時在本業之外，擴大發揮企業影響力與價值，積極邁向「亞洲地區最值得信賴期貨商」目標。