外界日益擔心烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近衝突升高，法國總統府今天表示，俄羅斯總統普丁已同意讓獨立視察人員前往這座遭俄國占領的核電廠。

法新社報導，此事顯然為視察人員要經由烏克蘭或俄羅斯前往核電廠的爭議提供解方。美國國防部官員表示，烏軍已讓俄軍攻勢停滯。

這名不具名的官員表示：「大家會看見俄羅斯方面在戰場上完全沒有進展。」

根據法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室說法，對於馬克宏要求聯合國國際原子能總署（IAEA）經由俄羅斯前往札波羅熱核電廠一事，蒲亭（Vladimir Putin）已「重新考慮」。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）對於「近日表明烏俄支持國際原子能總署派團前往這座核電廠目標的聲明表示歡迎」。

同時，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）敦促占領札波羅熱核電廠的俄軍不要切斷電廠與當地電力網的連結，此舉可能會斷絕對數以百萬計烏克蘭民眾的供電。

克里姆林宮表示，蒲亭和馬克宏同意「儘快」讓國際原子能總署執行視察，以「評估現場真實情況」。

克里姆林宮還表示，蒲亭也「強調烏軍對札波羅熱核電廠地區系統性砲擊，構成大規模災難的危險」。

俄羅斯和烏克蘭互控對方計劃尋釁。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110820