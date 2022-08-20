強推《數位中介法》！蔡英文迴力鏢貼文被挖出 黃珊珊：30年後走到民主退步 @中時新聞網 ​

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭全民批評將箝制網路言論自由，最後行政院長蘇貞昌宣布暫緩實施。而台北市副市長黃珊珊也表示，人民的言論跟思想應該是自由的，但言責要自負，不是很多網民被告嗎？更強調，民主進步30年後變成民主退步。

黃珊珊今上午出席台北市111年度教保服務機構及服務人員表揚典禮，會後受訪表示，在自傳中有寫，30年前曾爭取廢棄出版法，表示人民的言論跟思想應該是自由的，若做了違法的行動自己要負責任，但不代表可以言論審查。

黃表示，今天數位中介法，看起來是要以保障社會秩序為由來限制言論自由，但言論自由本來就要負自己的責任，原來的機制可以控制，例如法院誹謗、妨害名譽，這些罪責都在執行中，並不是國家沒有法規。

黃珊珊補充，很多民眾也因為網路上言論被告不是嗎？言責本來就是要自負，但是數位中介法要做言論審查機制，主管機關還可以跟法院申請48小時內要處置，請問哪個法官可以在48小時內查證這言論的真實性，最後就變成主觀的審查。

黃珊珊最後酸，我覺得這部分真的倒退到30幾年前，這個讓人不勝唏噓，民主進步不該走到這樣，30年後變成民主退步。