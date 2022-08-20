國家通訊傳播委員會公布《數位中介服務法》草案後，引發輿論譁然，不少人質疑這個草案一旦過關恐完全扼殺言論自由，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，要推數位中介法，必須要有完整與詳細的規劃，否則就是當權者箝制言論自由，凡是支持這個法案的民代或政黨，都會被人民直接下架。

謝宗學昨在臉書發文分享，他生長在電腦網路逐步發展的時代，從大學時代的 BBS、部落格、ICQ、MSN，到現在的 FB、IG和YouTube等社群平台，在心智年齡較為成熟的 18 歲後，見證了整個網路世代進化，而他自己本身也是網路重度使用者。

謝宗學指出，即使推行數位中介法的初衷是好的，但誰能做出正確認定？什麼才是真正事實？這2件事必定會爭議不斷，而這樣的法律，除非事前有詳細規劃、完整配套措施與和社會的高度共識，否則若強行推動，絕對有箝制言論自由的爭議，更是將與整個網路世代直接發生衝突。

謝宗學表示，投贊成票的民意代表和執政團隊，不管是民代個人或所屬政黨，都將被人民直接下架。而這整件事情無關個人政治立場，以目前數位中介法的內容，在無法完全排除當權者可能箝制言論自由的疑慮下，他是反對的。