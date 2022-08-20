台中市第六分局警方日前接獲情資指出，西屯區黎明路某護膚會館疑有違法從事色情性交易，西屯派出所派員探訪蒐證後聲請搜索票，17日晚上前往搜查，當天生意不佳，8間套房僅2間「營業」，現場查獲鐘女等5名女服務生及廖男等2名消費客人，依社會秩序維護法移請台中地方法院簡易庭裁處。
據了解，該護膚館是以合法掩飾非法方式進行交易，本以為可以瞞天過海大賺一筆，沒想到剛合法一個月，就被警方查獲性交易，該護膚館有三層樓、8間套房，當天只有兩間在營業，生意慘淡。
據了解，該店負責人賴女及櫃檯人員科女以1700元到2700元不等的代價，媒介女服務生提供半套性交易，事後再與女服務生拆帳抽成，現場共查扣營業所得新臺幣2萬300元及手機3支等贓證物，全案於偵訊後，5名女服務生與2名男客共7人，依社會秩序維護法移請臺中地方法院簡易庭裁處，負責人賴女與櫃檯人員科女、店內修繕人員金男等3人，依涉嫌刑法妨害風化罪，移送臺中地檢署偵辦。
六分局指出，為避免性交易成為防疫破口，持續針對轄內護膚館、美容館等高風險特定營業場所，加強查緝力道，主動出擊、斬斷違法的「人與人連結」。第六分局分局長蔡元戎表示，在疫情尚未降級期間，任何人都不應抱持僥倖心態，更呼籲民眾勿以身試法，如涉不法，警方一定強力查緝依法偵辦。
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