台中市警察局第六分局警方日前查獲合法掩護非法的護膚館在經營半套交易。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

台中市第六分局警方日前接獲情資指出，西屯區黎明路某護膚會館疑有違法從事色情性交易，西屯派出所派員探訪蒐證後聲請搜索票，17日晚上前往搜查，當天生意不佳，8間套房僅2間「營業」，現場查獲鐘女等5名女服務生及廖男等2名消費客人，依社會秩序維護法移請台中地方法院簡易庭裁處。

據了解，該護膚館是以合法掩飾非法方式進行交易，本以為可以瞞天過海大賺一筆，沒想到剛合法一個月，就被警方查獲性交易，該護膚館有三層樓、8間套房，當天只有兩間在營業，生意慘淡。

據了解，該店負責人賴女及櫃檯人員科女以1700元到2700元不等的代價，媒介女服務生提供半套性交易，事後再與女服務生拆帳抽成，現場共查扣營業所得新臺幣2萬300元及手機3支等贓證物，全案於偵訊後，5名女服務生與2名男客共7人，依社會秩序維護法移請臺中地方法院簡易庭裁處，負責人賴女與櫃檯人員科女、店內修繕人員金男等3人，依涉嫌刑法妨害風化罪，移送臺中地檢署偵辦。

六分局指出，為避免性交易成為防疫破口，持續針對轄內護膚館、美容館等高風險特定營業場所，加強查緝力道，主動出擊、斬斷違法的「人與人連結」。第六分局分局長蔡元戎表示，在疫情尚未降級期間，任何人都不應抱持僥倖心態，更呼籲民眾勿以身試法，如涉不法，警方一定強力查緝依法偵辦。