韓團BLAKCPINK於2016年正式出道，由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa所組成，目前是Spotify上關注人數最多的女性群體，也是全球YouTube上訂閱人數最多的音樂帳號。該女團時隔2年推出正規專輯《BORN PINK》，昨（19）日在YouTube放出專輯先行曲《Pink Venom》，截至目前已有八千萬觀看量。成員Rosé昨日在記者會看到粉絲，因過分想念感性流淚。

19日放出的專輯首波歌曲《Pink Venom》節奏强烈，畫面用色大膽衝擊力強，Lisa與Jennie的Rap片段也穩定發揮。深深刺激不少歌迷的耳朵和眼睛，來自世界各國的粉絲紛紛用不同語言表示驚喜：「這是一件藝術品」、「不管等多久，BLAKCPINK總是會戰勝更多」、「如此美麗，我非常喜歡它」。

在BLAKCPINK結束活動離開時，Rosé拉下車窗與歌迷互動聊著聊著就感性落淚，坦言「真的很想大家」，有粉絲PO出她在車上擦眼淚的影片，並配文「我生命中唯一的一個永遠永遠」，體現了歌迷們同樣想念的心意。