據英國廣播公司（BBC）19日報導，美國眾議院議長裴羅西（Nancy Pelosi）訪台的幾週後，美國宣佈將於秋季開始與臺灣正式進行第一輪貿易談判。

美國貿易代表署(Office of the United States Trade Representative, USTR)表示，雙方已經「就談判任務達成共識」，並預計在秋天舉行首輪談判。美國副貿易代表畢昂奇(Sarah Bianchi)在聲明中表示：「美國計劃追求一份時間表，預計談判多達11個貿易領域，以實現高標準承諾和有意義的成果，而這將有助於建立一個更公平、更繁榮與更有韌性的21世紀經濟。」2020年，美國和臺灣之間的貿易額高達1060億美元（約3.2兆新臺幣）。

美國副貿易代表畢昂奇(Sarah Bianchi)5月於曼谷回答媒體問題資料照。（美聯社）

此前，在裴洛西8月初訪台後，中國在台灣周遭啟動了有史以來最大的軍事演習。根據「一個中國政策」，美國承認並與中國而不是臺灣島保持正式聯絡，但與臺灣保持著「牢固的非官方」關係，包括繼續向該島出售武器，以便其能夠自衛。

而美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）18日時表示，北京「日益增長的脅迫......威脅著臺灣海峽的和平與穩定」。他說，面對北京正在進行的破壞和平與穩定，並根據我們的長期政策支援臺灣，美方將繼續採取平靜但堅決的步驟來維護和平與穩定。