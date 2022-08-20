柬埔寨求職詐騙的相關消息最近引發關注，一名被封為是「吹哨者」的YouTuber「好棒Bump」先前槓上外交部，最近他遭起底跟黑社會有關係，引來他發黑底文心寒回應：「我的政府帶風向挖我的過去」。今(20日)上午，他再連續發表多篇文字，強調自己救援期間絕未做任何違法的事，更痛心說：「政治不該大於人權」。

Bump今年初曾在杜拜救人，透露遭駐地辦事處拖延程序，外交部第一時間稱以訛傳訛，之後才改口表示感謝。今稍早，Bump再針對他有黑道背景的傳聞吐實，「請大家講話要憑良心，我父親確實有黑社會背景，但我從來就不能選擇父親」，強調沒有因為父親而去害人，從小他不碰黃也不碰毒，反倒學會幫助弱勢，父親是黑社會不代表他長大就注定為惡，他指出：「我自己救援期間『沒有使用任何違法手段』」，且他的爸爸已經過世7年。

Bump發文回應黑社會背景真相。（圖／翻攝自bumpbro IG）

Bump說，自己沒有什麼害怕他人知道的傷疤，「但請不要為了達到目的，去揭露受害者的傷疤」，他表示自己曾救過通緝犯回台，對方強調寧願回台坐牢，也不想留在當地，「人權才是我們應該探討的，政治永遠不該大於人權」。另外，他曾救過一個人在杜拜被轉賣3次，證明了對方根本無心淪為詐騙犯的同謀，且該人回到台灣後自食其力，成為輪胎師傅，讓Bump有感而發說，政府應該多看見這類的人需要什麼，「而不是找一個理由說他們本來就是壞人」。

Bump建議網友不要從新聞看事件真相。（圖／翻攝自bumpbro IG）

對於外界紛擾，Bump建議大家從詐騙解碼第一集開始看，了解事情真相，而不要透過新聞了解事件，最後因為反對而反對，他不在乎被人抹上什麼顏色，只是真心地想為這塊長大的土地做事，最後呼籲網友幫忙將抹黑他的留言截圖寄到他信箱，他會透過律師幫忙處理，並感謝最近這陣子他Youtube頻道已經引來百萬網友訂閱，他沒想到有天會變成社會事件型的YouTuber，「不過我想一切都是最好的安排，謝謝大家一路支持我走過來」。