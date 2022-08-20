花蓮鳳林鎮公所爭取到俗稱「水鴨子」的LVTP5兩棲登陸運輸車，吊掛至慢城公園展示。（鳳林鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

鎮長蕭文龍表示，非常高興海軍陸戰隊的LVTP5人員登陸運輸車落腳鳳林。（鳳林鎮公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣鳳林鄉公所在花蓮縣海軍隊戰退伍隊員協會幫忙下，向國防部爭取到一輛已退役的LVTP-5、俗稱「水鴨子」兩棲登陸運輸車，吊掛到慢城公園內置，鎮公所將於10月25日舉辦開幕慶祝活動，邀請陸戰隊特勤隊、莒拳隊等國軍精銳隊伍，展現精實戰技。

鎮公所表示，LVTP5人員登陸運輸車，俗稱水鴨子，1973年起向美軍爭取換裝，用以汰換LVT3C、LVT4、LVTA等兩棲車輛，肩負起聯興演習、南沙群島運補等戰備任務；直到2005年美國出售AAV7兩棲突擊車，汰換老舊LVTP5兩棲登陸運輸車，LVTP5兩棲登陸運輸車遂開始走入服役尾聲。陸戰隊指揮部於2019至2021年，依序汰除LVTP-5及LVTE1掃雷工兵車。

花蓮縣海軍陸戰隊退伍隊員協會理事長陳政杰表示，在創會理事長林明華的牽線下，向陸戰隊指揮部爭取到兩輛汰除的LVT展示車，分別為LVTE1工兵車與VLTP5人員登陸運輸車，其中工兵車已安置於吉安鄉希望公園。同為海軍陸戰隊退伍的鳳林鎮長蕭文龍得知，表達希望爭取登陸運輸車，放置於鳳林鎮慢城公園展示。

蕭文龍表示，包括花蓮縣政府、花蓮縣海軍陸戰隊退伍隊員協會、陸戰隊指揮部、國防部都支持，近日完成吊掛、安置展示作業，增加鳳林慢城公園的可看性，也和慢城公園展示的台鐵車廂相互輝映。

為了慶祝LVTP5在鳳林，鎮公所10月25日台灣光復節前舉辦慶祝活動，將邀請陸戰隊儀隊、陸戰隊特勤隊、莒拳隊、蛙人等，展示精實戰技。