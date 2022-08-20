下個月開始就即將迎來百貨公司周年慶，以及下半年每月都會有的各大電商購物節登場，消費者也漸漸習慣趁優惠期間購買高單價的家電商品，特別是近年宅經濟推動下，電視也成為消費者換家電的首選，但不少民眾對於如何選購仍是毫無頭緒，此次就將從最現實的預算來介紹今年新推出的電視，消費者也能再到門市現場觀看對比就更容易進行選購了。

三星Crystal UHD 4K電視系列，50吋定價2萬4900元起。（三星官網）

現今最容易入手及主流的電視，可是50吋以上的4K電視款式，像韓國兩大廠三星及LG的4K UHD電視，今年的價格也相當適合預算不多的消費者。像三星Crystal UHD電視系列，50吋的話只要2萬4900元起，能以16-bit 3D色彩映射科技，提供更精確且細緻的純晶透顯色技術表現，還有4K晶彩影像處理器，以升頻未達到4K畫質的內容，享受優化色彩及最佳化對比與細節。

LG一奈米4K AI語音物聯網電視系列，50吋定價3萬5900元。（LG官網）

而LG也有4K AI語音物聯網電視及較高階的一奈米4K AI語音物聯網電視兩系列選擇，兩者雖然搭載不同面版，分別提供4K UHD及NanoCell技術，建議消費者可到現場以肉眼觀看比較，不過前者最小尺寸為55吋，與後者50吋定價一樣為3萬5900元，都是入門級的選擇。

Sony X90K 4K系列，最小尺寸為55吋，定價4萬9900元。（Sony官網）

至於忠情日本產品牌的選擇，就是價格稍高的Sony X90K系列，透過Cognitive Processor XR支援 Full Array LED，以逼真色彩和深度加強畫面，更搭載全新Sony BRAVIA XR顯示器，可模擬人類的視聽認知方式，帶來更具臨場感的表現，音效更能從螢幕傳出，達到畫面與音效完美結合，最小尺寸為55吋，定價4萬9900元。

LG OLED 4K AI語音物聯網電視G2與C2（ 見圖）系列，55吋定價8萬7900元起。（LG提供）

假如預算再高一點就可考慮OLED或QLED系列的4K電視，以目前主流品牌來說，LG與Sony均採OLED，LG更推出了業界最齊全、42吋到97吋的C2及G2系列4K OLED機種，後者更採用全新OLED evo面板，可享面板保固5年，同時更為業內首款支援120Hz杜比視界遊戲4K的電視，還有NVIDIA G-Sync相容性、AMD FreeSync Premium並支援可變更新率VRR，更加入了雲端遊戲服務GeForce Now，各類型遊戲都能安心暢玩，以熱門的55吋定價來說，8萬7900元起就可入手。

Sony則推出48吋到65吋，A80K、A90K的4K OLED系列及採QD-OLED的A95K（見圖）機種，55吋定價為7萬4900元起。（Sony提供）

Sony則推出48吋到65吋，A80K、A90K的4K OLED系列及採QD-OLED的A95K機種，後者更由XR原色顯示Max 技術打造極寬廣色域，重現真實世界豐富的色澤層次和色調，加上Sony為PS5的原廠，針對遊戲需求也支援4K/120fps、VRR和自動低延遲模式ALLM，還具備HDR自動色調對應、自動畫質對應模式，更會自行轉為適合的靈敏流暢的低延遲遊戲模式，可是家機玩家的首選選擇，55吋定價為7萬4900元起。

三星推出QLED 4K量子電視Q60B、Q70B及Q80B系列，55吋定價3萬7900元起。（三星提供）

至於三星則是推出QLED 4K量子電視Q60B、Q70B及Q80B系列，最高階的Q80B搭載4K 量子尖端智慧處理器，直下式背光技術，展現極高影像色彩深度與對比表現，呈現最深邃的暗部細節，更支援PS5、XBOX One S等新世代遊戲機規格，最高可呈現4K/144fps VRR，擁有AMD FreeSync Premium Pro認證核心技術，還有業界首創能設定成21：9或32：9畫面比例，可升級支援多重視窗功能及Game Bar遊戲工具列，對遊戲玩家來說可是有額外的功能加持，還有新世代NFT鑑賞收藏功能，55吋定價3萬7900元起，價格可是最划算的選擇。

三星Neo QLED 8K 量子電視推出QN800B（見圖）及QN900B，頂規Neo QLED 8K QN900B系列，共有75吋、85吋，定價31萬9900元起。（三星提供）

完全沒有預算考量，就能直接攻頂的系列電視，像三星就推出了Neo QLED系列量子電視，像8K系列就以指標性金屬量子點顯色技術，呈現100%色域空間，結合AI量子程式演算科技獨立控制光影表現，並以立體景深強化技術打造沉浸式觀看體驗，同步也推出了4K系列，最大尺寸更達98吋，讓消費者有更多頂級選擇；頂規Neo QLED 8K QN900B系列，共有75吋、85吋，定價31萬9900元起。

LG QNED 8K AI語音物聯網電視系列，共有75吋、86吋，定價19萬6900元起。（LG提供）

LG除了擁有Z2系列的8K OLED電視以外，今年還推出了較親民的全新QNED系列，打造業界首創量子點結合奈米技術，結合Quantum Dot量子點增豔及NanoCell一奈米控色二合一面板，色彩更飽滿與精準，更經Intertek認證，不管從哪個角度、任何暗亮畫面，都能看到鮮艷逼真、高飽和度，以及一致的顏色，而LG也同樣推出同系列4K系列，頂規的QNED 8K AI語音物聯網電視，共有75吋、86吋，定價19萬6900元起，另有OLED AI 8K語音物聯網電視 Z2系列，88吋單一規格，定價218萬9000元。

Sony BRAVIA XR 旗艦級 8K Mini LED Z9K系列，85吋單一尺寸，定價49萬9900元。（Sony提供）

Sony今年的8K電視則推出了最新的Mini LED面板 Z9K機種，搭載XR極致精準背光控制，可精準控制面板背光源，實現前所未有的動態範圍，達到細膩無光暈的高亮度表現，更蘊含深邃黑階及自然中間色調的影像實力，可將任何內容升頻至近8K解析度，感受極限的感官體驗，85吋單一尺寸，定價49萬9900元。