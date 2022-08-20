越南青花瓷胎釉溫厚，氣質清雅，器形大者端整，紋飾細緻寫意。（故宮南院提供／廖素慧嘉義傳真）

越南黎初朝青花荷花盤。（故宮南院提供／廖素慧嘉義傳真）

安南輓乾隆帝金箋清嘉慶四年五月十日。（故宮南院提供／廖素慧嘉義傳真）

越南占婆第六王朝（10世紀） 林迦罩。（故宮南院提供／廖素慧嘉義傳真）

故宮南院8月20日起推出「千年南國─院藏越南主題文物」特展，有「人物群像」、「風行世界的大越陶瓷」、「半島之龍的機智外交」3大面向126組件文物，探索19世紀以前越南的族群文化、陶瓷工藝及政治外交樣貌。

故宮與國立台灣大學圖書館、人類學博物館及中央研究院歷史語言研究所合作，舉辦「千年南國─院藏越南主題文物」特展，還有2場專題講座分別是8月27日鄭永常教授演講〈半島之龍：圖說越南歷史與文化〉、9月17日坂井隆教授演講〈14至15世紀越南瓷磚與伊斯蘭世界的神秘連結〉。

故宮南院表示，越南深受漢文化影響，《越史略》是現存最早且完整用漢字書寫的越南史書，原書在越南已佚失，收錄在〈清乾隆間寫文淵閣四庫全書越史略三卷〉，這次特別展出此件國寶，非常珍貴。

越南擅長陶冶，也發展出獨特風格，深受清朝乾隆皇帝喜愛的《黎初朝白瓷印花菊花紋碗》是少數清宮舊藏越瓷，胎體輕薄透光，留在器底的御製詩文推知，乾隆曾誤以為是明代永樂朝作品，為它選配古玉璧做盞托，當茶器使用。

展場還展出故宮珍藏的明清文獻如〈明諭占巴國王明太祖御筆〉、〈安南輓乾隆帝金箋〉等，可以窺探越南歷朝如何以機智斡旋、處理國際間的角力衝突。