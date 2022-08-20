柬埔寨詐騙及人口販賣案，近日成全台關注焦點。台中市市長盧秀燕表示，台中警方與刑事局、屏東縣警、移民署聯手偵辦，昨日（19）緝獲柬埔寨人口販運犯罪集團成員，已將3名嫌犯逮捕。盧宣示，「守護市民」是她一貫的堅持，她對台中勇警打擊犯罪有信心。

盧秀燕昨日在臉書發文表示，台中警方與刑事局、屏東縣警、移民署聯手偵辦，緝獲柬埔寨人口販運犯罪集團成員，已將涉嫌人口販運的3名嫌犯逮捕。

盧秀燕指出，近日有許多青年朋友受到海外高薪廣告誘騙，落入人蛇集團的詐騙陷阱，市民朋友務必要相互提醒，顯非相當的報酬，很有可能就是詐騙。擔心「求職詐騙」可以打165反詐騙專線查證，或是直接尋求台中「就業服務處」的協助。

對此，盧秀燕也強調，「打擊犯罪，守護市民，我對台中勇警有信心」，並提醒如果身邊的家人有類似的遭遇，請直接向警察局報案，台中勇警必儘速偵處並依法究辦，打擊不法。