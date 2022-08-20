高雄市前鎮區里長4天沒見到謝男，請警消破門驚見謝男已死亡多時。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市一棟民宅驚見一具男屍！民宅屋內住著49歲謝姓男子，今日上午里長多天未見謝男，通知警消到場處理，消防隊破門後，屋內明顯散發屍臭，謝男已死亡多時。謝男家屬表示，謝男先前出過車禍，且患有癲癇，詳細死因警方還要進一步調查中。

高雄市前鎮區里長向警方表示，已經長達4日沒有見到謝男，擔心有異，上午10時30分許報警請警消破門，才發現謝男坐在沙發上，已明顯死亡多時，並且散發屍臭。謝男家屬表示，謝男先前出過車禍，還患有癲癇。警方初步排除外力介入，詳細死因警方還要進一步調查中。