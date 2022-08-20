8月20日是「國際流浪動物日」，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天特別準備了罐頭送給新竹市動物保護教育園區的毛寶貝。她表示，感謝動保園區許多志工守護毛寶貝，也呼籲大家以認養代替購買，重視動物福利。

沈慧虹今天在新竹市議員劉康彥、鄭美娟、市議員參選人劉彥伶的陪同下，參訪新竹市動物保護教育園區，她談及，大家都是熱愛貓狗人士，像劉康彥家裡有5隻貓、鄭美娟家裡有貴賓「波卡」、劉彥伶家裡則有浪貓「小咪」，每人都特別重視動物福利。

沈慧虹表示，過去8年她與市府團隊致力創造友善動物城市，投入1.6億元打造新竹市動物保護教育園區，是流浪貓狗最溫暖、明亮、健康的中途之家，此外，在頭前溪左岸整建狗狗公園，每天從早到晚都可看到許多民眾帶著狗狗出來玩耍。

沈慧虹強調，生命教育對1座城市非常重要，今天她也帶著罐頭、飼料來送給毛小孩，未來將持續打造友善動物城市，不只對人照顧，對動物也更多1份愛心與責任。