國家通訊傳播委員會（NCC）通過《數位中介服務法》草案，引起各界質疑抨擊，國民黨主席朱立倫今痛批，簡直是網路戒嚴，講什麼話都可能因此受罰，喊話蔡英文總統「可不可以正常一點？」國民黨桃園市長參選人張善政也說，不期待民進黨政府會有客觀中立的認定基準，言論自由不該被如此凌虐。

《數位中介服務法》草案通過引起軒然大波，NCC公聽會急喊卡，朱立倫直言，非常感慨台灣竟要走到一個言論戒嚴、網路戒嚴時代，無論說什麼話，隨時有可能因此違法受罰，質疑「這到底是什麼樣的世界、什麼樣的國家？竟倒退到這種程度」。

朱立倫提到，網路世界中只要有不同意見都予以尊重，記得先前蔡英文在野時也是如此，怎麼現在搞一齣網路戒嚴，讓言論自由倒退，喊話蔡英文「可不可以正常一點？」

張善政表示，《數位中介服務法》最大的問題就是會由政府來認定網路言論是否正確適當，以民進黨過去表現來看，根本不敢期待民進黨在認定時，會有任何客觀中立的基準，過去他在行政院費盡九牛二虎之力與大陸網軍作戰，豈料此時卻是自家政府要破壞網路環境，令人遺憾。

張善政認為，NCC暫停公聽會根本不夠，應該退回重擬，網路言論自由不該被如此凌虐。此外，對手民進黨桃園市長參選人鄭運鵬對此事態度不明確，應該公開向民眾說清楚，不要黨意凌駕民意，別替民進黨一直鼓吹，而忽略了桃園鄉親的感情。