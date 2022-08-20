中美關係近期因為台海問題而進一步緊張，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）19日表示，北京方面需要向世界證明不是在台海問題上的不穩定因素。

伯恩斯強調，華府明確表明對台政策不變，北京停止與華府進入氣候談判對全球帶來影響，因此認為雙方應在這個問題上保持高級別對話，才符合兩國甚至全球的最佳利益。他也提到，中美大使館之間仍有正式接觸，但內閣級別高層對話是無可取替。

伯恩斯19日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，指華府不認為眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台導致美中關係產生危機，而認為這次危機是北京方面反應過度引起。

他指出全球有不少聲音憂慮中國成為台海不穩定因素，稱這不符合任何人的利益。伯恩斯稱，北京方面當今要務是向世界表明，將來在台海和平行動。

裴洛西本月2日訪台之後，中國副外長謝鋒為此召見伯恩斯。他強調裴洛西有權訪台，重申華府捍衛台海和平穩定近60年，並要求謝鋒保證北京方面以推動和平穩定的方式行事。