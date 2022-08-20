針對近日國民黨反批民眾黨一事，民進黨新竹市長參選人沈慧虹20日表示，在新竹市，民眾黨就是新瓶裝舊酒的國民黨，他們兩黨互相攻擊不令人意外，投入選戰1個多月來，她已經舉辦超過50場開講與政策記者會，未來她會持續努力、端出政見牛肉。

針對國民黨昨天舉行記者會批評民眾黨，之前國民黨都針對民進黨，現在卻指向民眾黨，對此，沈慧虹表示，他們互相攻擊不意外，有很多市民朋友也告訴團隊，在新竹市其實分不出國民黨與民眾黨的差別，民眾黨就是新瓶裝舊酒的國民黨。

沈慧虹指出，過去1個多月來，她陸續提出許多政見，舉辦40多場慧虹開講、10多場政策發表會，希望更多民眾了解她對新竹市的願景和未來，該如何落實與執行。

她強調，新竹市民理性、理智，看的是政見，選的是未來，她未來會持續努力，讓更多市民看見她對新竹市的願景，也讓新竹市民知道沈慧虹是選民最明智的市長選擇。