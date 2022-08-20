大陸國家統計局中國統計信息服務中心，近日公布6月進行的二季度中國百名經濟學家信心調查結果顯示，71％的經濟學家認為當前中國經濟形勢「差」，較上季度高42個百分點。展望未來6個月，經濟學家普遍預期全球經濟將持續疲弱，中國就業壓力仍然較大，各線城市房價走勢仍將分化。

這項調查收到中國具代表性、對宏觀經濟有研究的111位經濟學家的問卷。受訪經濟學家認為當前中國經濟偏冷，但預期未來半年經濟恢復向好。

調查顯示，2022年二季度經濟學家信心指數為94.1，比上季度（95.0）略低，仍持續低於臨界值（100.0）。其中，即期指數為32.4，明顯低於上季度（79.0），稍高於疫情嚴重的2020年一季度，顯示受訪經濟學家認為當前中國經濟形勢仍較為嚴峻。

從即期指數構成來看，71％的經濟學家認為當前中國經濟形勢「差」，較上季度高42個百分點；25％認為「還可以」，比上季度低38個百分點；4％認為「好」，比上季度低4個百分點。

從預期指數的構成看，64％的經濟學家預期未來6個月中國經濟形勢「好轉」，比上季度高34個百分點；28％預期「大致持平」、8％預期「變差」，分別比上季度下降23個和11個百分點。

另，受訪的中國經經濟學家預期未來半年全球經濟將持續疲弱。對於未來六個月發達經濟體經濟走勢，54％的經濟學家預期「變差」，較上季度提高14個百分點，已連續五個季度持續升高。

這項調查還顯示，受訪經濟學家預期中國就業壓力較大，消費價格穩中有升，生產價格趨向回落，各線城市房價走勢仍將分化。對於北上廣深及省會城市以外其他城市的房市走勢，70％的經濟學家預期未來6個月房價「下跌」，較上季度提高18個百分點。