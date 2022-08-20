2022國家卓越建設獎8月19日揭曉，新北市城鄉發展局在青年社會住宅及城鄉地景環境優化，共計7處獲得評審團的青睞與肯定，不僅是歷年最多，其中「土城員和社宅」、「中和安邦社宅」更在最佳規劃設計類獲得卓越獎最高肯定。

新北市城鄉局指出，新北市府為協助更多弱勢族群，社會住宅承租不但保障弱勢，租金更低於市場行情，室內空間規畫階段考量環境永續概念，融入綠建築、智慧建築、通用設計等。

另更藉配置多元化的公益空間及社會福利設施滿足住戶及在地鄰居的多方面需求，讓社會住宅在落實居住正義的同時，兼顧永續發展及弱勢照顧。

城鄉局表示，「土城員和社宅」、「中和安邦社宅」於最佳規劃設計類獲得卓越獎最高肯定，「三峽國光段(二期)社宅」、「新店民安社宅」各獲得最佳社會住宅類金質獎及優質獎，「三峽國光段(一期)社宅」目前由新北住都中心營運管理，亦獲得最佳管理維護類金質獎。

而環境優化類「金山區中山溫泉公園」獲得最佳環境文化類優質獎、「示範街道環境改善」獲得最佳都市更新類優質獎殊榮。

新北市城鄉局長黃國峰表示，市府長期為落實居住正義、加速社會住宅推動，透過容積獎勵、都更分回、引進民間資源、國有土地合作開發、公有或閒置建築改建、既有房舍整建再利用及整體開發釋出土地等多元興辦模式取得社宅資源，規劃自行興辦部分已達到2萬戶。

黃國峰說，新北境內與中央合作興辦達到4.5萬戶，加上租金補貼3.2萬戶及包租代管8000戶，共計可服務8.5萬戶的新北市民。而今社會住宅更有5處獲得2022國家卓越建設獎的獎項，都是對新北市府團隊努力給予肯定，更是提升民眾對於社宅品質的信心。