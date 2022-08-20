民進黨政府強推「數位中介服務法」立法，引發讓國家更民主獨裁疑慮。國民黨今呼籲，政府應退回草案，勿橫柴入灶、強渡關山，更籲曾提案稱「即便謠言亦應受到言論之自由保護」的民進黨地方首長參選人應站出來反對中央粗暴立法。

國民黨批評，「數位中介服務法」有戕害言論自由之虞，難道民進黨政府又要創造網路新東廠？民進黨政府以打假消息為名，行管制言論之實，所作所為與中共「網信辦」有何不同？綠共紅共難不成一家親？

國民黨表示，依據「數位中介服務法」草案規劃，若完成立法，政府將捐助25億成立公設財團法人，成執政黨染指網路言論白手套，立法院也無從監督；若政府認定網路資訊不實，就可直接要求網路平台業者加註警示，最重還可斷網。

國民黨指出，若「數位中介服務法」上路，民眾將不能討論前新竹市長林智堅論文抄襲案，因國安局長陳明通背書沒抄襲，總統蔡英文稱「智堅辛苦了」；不能討論台人被詐騙當豬仔事件，因網紅拯救影片被外交部稱誤導國人；不能討論中共飛彈飛越台灣上空，因國防部說沒飛過領空；不能討論缺電危機，因經濟部說沒缺電。

國民黨質疑，難道民進黨政府已像小說「一九八四」，成為能夠判定真相的「真理部」，決定民眾該說什麼、不該說什麼？企圖像專制獨裁的明朝皇帝創建一個足以監控人民、迫害忠良的網路新東廠？如此一來中華民國還是自由民主國家？

國民黨指出，2013年民進黨立委劉建國、蔡其昌與時任立委的林佳龍、黃偉哲、陳其邁、李俊俋等人，曾提案修正「社會秩序維護法」，指稱「現今言論自由的意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保障」。

國民黨表示，民進黨當提出提修社維法這些人，現在均是民進黨提名縣市首長參選人，如今天看到「數位中介服務法」要破壞言論自由，難道不該站出來「保障謠言的言論自由」，呼籲中央停止立法？